Суд арестовал сотрудницу Минобра Ингушетии по делу о хищении

В Ингушетии до конца сентября арестовали сотрудницу Минобра, которая проходит подозреваемой по делу о хищении 11 млн рублей.

Суд на два месяца арестовал сотрудницу Министерства образования и науки Ингушетии, которая проходит фигурантом по делу о хищении около 11 млн рублей, передает пресс-служба регионального СУСК РФ.

"Сегодня Магасским районным судом по ходатайству органов следствия в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30.09.2025. В ближайшее время следствие планирует предъявить ей обвинение в совершении инкриминируемых деяний"

– сообщение пресс-службы СУСК

Согласно информации следствия, в республиканском Минобре с 2021 по 2022 годы похитили около 11 млн рублей на компенсациях учителям, которые участвовали в проведении ЕГЭ. Подозреваемые подделали ряд документов о выполнении работ, что позволило похитить бюджетные средства.