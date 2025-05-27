Ингушетия празднует День республики

Сегодня народ Ингушетии отмечает 33-ю годовщину государственности республики – с праздником жителей поздравил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Жители Ингушетии сегодня отмечают одну из самых значительных дат в истории - День республики: ровно 33 года назад произошло судьбоносное событие, о котором долгие годы мечтали многие поколения – они снова обрели свою государственность, отметил в поздравлении в своем официальном Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Наш народ прошел долгий путь трудностей и побед. Опорой нам стали мудрость и стойкость наших предков, которые бережно хранили традиции, язык и культуру. Мы должны ценить все, что сегодня имеем. Все достижимо, если действовать едино и сплоченно в решении важных целей и задач, направленных на успешное развитие республики"

- Махмуд-Али Калиматов

Сейчас республика показывает значительные успехи во многих отраслях экономики: промышленности, строительстве, агропромышленном комплексе, туризме. Активно развивается социальная сфера - строятся современные школы, больницы, дороги, создаются новые возможности для молодежи.

Все это происходит благодаря всесторонней поддержке президента России Владимира Путина и правительства России - инициативы властей делают жизнь граждан комфортной и современной, подчеркнул ингушский лидер.

Конечно, стремительное развитие Ингушетии - это еще и заслуга ее жителей, каждый из которых своим трудом вносит огромный вклад в ее процветание, отметил Махмуд-Али Калиматов.

В праздничный день глава региона пожелал всем жителям республики мира, благополучия и новых свершений, чтобы с каждым годом Ингушетия становилась еще сильнее и краше.