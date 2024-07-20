Студенты-медики СКФУ помогут работе скорой помощи Ставрополя

Власти Ставрополя нашли, как компенсировать отток медиков из бригад скорой помощи, случившийся после пандемии коронавируса – бригады врачей, работающие на скорой помощи, пополнят будущие врачи, учащиеся в СКФУ.

Старшекурсники медицинского факультета Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) выйдут на линии скорой помощи города Ставрополя, сообщили в пресс-службе вуза.

"Уже в этом году к дежурствам приступят 23 будущих врача. Это значимое пополнение для службы, которое позволит оперативнее реагировать на вызовы и повысить доступность экстренной помощи для жителей Ставрополя"

- Минздрав Ставропольского края

Такое решение было принято после встречи министра здравоохранения края Юрия Литвинова со студентами-медиками университета, которые охотно согласились попрактиковаться в профессии на столь сложном участке, передает ТАСС.

Сейчас бригады на станции скорой медицинской помощи Ставрополя работают в четыре смены, за год обслуживая свыше 150 тыс вызовов, а для студентов такая работа станет важным этапом профессионального становления. Также будущие врачи лучше узнают о том, как устроена система скорой помощи, - прокомментировали в СКФУ.