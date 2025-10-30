Строительство пяти малых водохранилищ начнет в 2026 году Армения

Власти Армении подтвердили планы по строительству пяти малых водохранилищ. Возведение объектов стартует в следующем году.

В Армении в 2026 году собираются приступить к возведению пяти малых водохранилищ. Об этом поведал Давид Худатян, глава министерства территориального управления и инфраструктур республики.

Выступая 31 октября на заседании парламентских комиссий, он отметил, что водохранилища будут располагаться в Аштаракском, Ехегнадзорском, Мегринском и Мартунинским регионах, а также в Ширакской области.

Еще по 12 объектам, перечень которых уточняется, планируется заказ проектно-сметной документации.

Помимо этого, будет продолжено строительства крупного Капсского водохранилища в Ширакской области.