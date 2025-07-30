Страны ОПЕК+ с приходом осени нарастят нефтедобычу

Восемь стран ОПЕК+ уже нынешней осенью увеличат добычу нефти на 547 тысяч баррелей в сутки на фоне ее низких запасов на рынке и в соответствии с изначальным планом по росту нефтедобычи.

Восемь стран ОПЕК+, входящих в объединение – это Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, уже в сентябре увеличат нефтедобычу на 547 тыс баррелей в сутки (б/c) - до уровня, который оговаривался изначальным планом, говорится в итоговом заявлении, размещенном на сайте ОПЕК.

Как отметили в ОПЕК, решение о росте нефтедобычи принято не спонтанно – ему способствуют здоровые фундаментальные факторы на рынке нефти, которые сигнализируют о серьезном снижении запасов углеводородов, передает ТАСС.

Как полагают аналитики, рост нефтедобычи окажет положительный эффект на насыщение рынка, поскольку дополнительные, добровольные ограничения на 2,2 млн б/c постепенно отменяются с апреля, а постоянно действуют лишь базовые, на 1,65 млн б/c, но и они закончатся в 2026 году.

Еще один фактор – это позволит "восьмерке" ОПЕК+ полностью выйти из добровольных сокращений, причем на год раньше изначального плана.

Решение ОПЕК+ означает увеличение квоты для Казахстана и ОАЭ – так, Казахстан сможет увеличить добычу нефти в сентябре до 1,550 млн б/с без учета плана по компенсациям, а ОАЭ - на 300 тыс б/с, которые страна должна была постепенно нарастить в период в апреля 2025 года по конец сентября 2026 года.

Страны ОПЕК+ продолжат встречаться ежемесячно для оценки рыночных условий, контроля исполнения условий сделки ОПЕК+ и выполнения обязательств по компенсации сверхдобычи, следующая такая встреча "восьмерки" ОПЕК+ пройдет 7 сентября, говорится в заявлении.