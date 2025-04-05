Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в июле

В ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 411 тыс баррелей в сутки в июле.
Восемь стран ОПЕК+ пришли к соглашению об увеличении в июле суточной добычи нефти на 411 тыс баррелей. Решение было принято в том числе при участии России.
Отметим, что аналогичный объем наращивания добычи страны, входящие в организацию, утвердили для мая и июня.
В ОПЕК+ обосновали планы по добыче в силу устойчивости мировых экономик и благоприятных экономических прогнозов.
Также отмечается, что ускоренное наращивание квот предоставит членам объединения возможность ускорить компенсацию ранее досокращенных объемов "черного золота".