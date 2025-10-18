Страны ЕС не договорились по санкциям против Грузии

Главы внешнеполитических ведомств стран Европейского Союза не смогли прийти к общему мнению относительно антигрузинских санкций.

Министры иностранных дел государств-членов ЕС не достигли договоренности по поводу введения санкций против Грузии, сообщила руководитель внешнеполитической службы объединения Кая Каллас.

Соответствующее заявление дипломат сделала по итогам заседания Совета глав МИД стран ЕС.

"Мы предложили несколько мер в рамках разных режимов, но пока не смогли их принять, поскольку их не поддерживают все члены"

– Кая Каллас

В то же время она напомнила о новых визовых правилах Евросоюза, одобренных Европарламентом две недели назад, – они начнут действовать в ноябре. По словам Каллас, когда изменения вступят в силу, ЕС сможет аннулировать безвизовый режим с Грузией для конкретных групп населения.

Стоит отметить, что в рамках новых правил, которые упрощают процедуру приостановки безвизового режима для третьих стран, безвиз может быть отменен только для некоторых категорий лиц, например, чиновников, дипломатов либо военных. Поводом для таких мер может стать нарушение прав человека либо норм международного права.