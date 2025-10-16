Марта Кос называет грузинским народом проплаченных оппозиционеров - Папуашвили

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили упрекнул еврокомиссара Марту Кос в размывании понятия "грузинский народ". Так председатель парламента ответил на призыв Кос к правительству Грузии "следовать желанию народа стать частью Европы".
Председатель правительства Грузии Шалва Папуашвили дал жесткую оценку словам еврокомиссара Марты Кос о грузинском народе и его "стремлении стать частью Европы". Спикер парламента предложил Кос "выслушать" голос избирателей.
"Что касается голоса грузинского народа, если бы это было возможно, мы бы привели 1 миллион 107 тысяч избирателей к дому госпожи Кос, чтобы она выслушала их голос"
- Шалва Папуашвили
Папуашвили назвал заявления, подобные высказываниям Кос, лицемерием. По его словам, единственное, что может реабилитировать речи европейских спикеров, - это признание того, что 4 октября 2025 года в Грузии была проведена попытка госпереворота.