Вестник Кавказа

Марта Кос называет грузинским народом проплаченных оппозиционеров - Папуашвили

Президентский дворец в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили упрекнул еврокомиссара Марту Кос в размывании понятия "грузинский народ". Так председатель парламента ответил на призыв Кос к правительству Грузии "следовать желанию народа стать частью Европы".

Председатель правительства Грузии Шалва Папуашвили дал жесткую оценку словам еврокомиссара Марты Кос о грузинском народе и его "стремлении стать частью Европы". Спикер парламента предложил Кос "выслушать" голос избирателей.

"Что касается голоса грузинского народа, если бы это было возможно, мы бы привели 1 миллион 107 тысяч избирателей к дому госпожи Кос, чтобы она выслушала их голос"

- Шалва Папуашвили

Папуашвили назвал заявления, подобные высказываниям Кос, лицемерием. По его словам, единственное, что может реабилитировать речи европейских спикеров, - это признание того, что 4 октября 2025 года в Грузии была проведена попытка госпереворота.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1485 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.