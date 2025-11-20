Вестник Кавказа

Страны ЕАЭС вносят важный вклад в борьбу с голодом – ЕЭК

Страны ЕАЭС вносят важный вклад в борьбу с голодом – ЕЭК
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Государства ЕАЭС помогают миру бороться с голодом, заявили в ЕЭК, рассказав о лидирующих позициях союза в поставках продовольствия.

Евразийский экономический союз играет важную роль в борьбе с голодом в мире, о его вкладе рассказала министр по промышленности и АПК ЕЭК Гоар Барсегян в своем выступлении в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме.

Она напомнила, что ЕАЭС входит в число самых крупных мировых экспортеров ключевых видов продовольствия. Так, союз занимает первое место по поставкам пшеницы, подсолнечного масла и мороженой рыбы. Объединение находится на второй позиции по экспорту пшеничной муки и рапсового масла. Третью строчку ЕАЭС занимает по продажам ячменя и шрота.

Министр добавила, что совместные действия стран ЕАЭС помогут еще больше упрочить статус союза как ключевого партнера при обеспечении глобальной продовольственной обеспеченности.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
550 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.