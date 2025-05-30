Страны ЕАЭС торгуют в нацвалютах на 92%

Доля торговли между странами ЕАЭС, которая ведется в национальных валютах, на сегодняшний день составляет более 90%, рассказал в преддверии саммита организации помощник президента России Юрий Ушаков.

Национальные валюты занимают 92% в торговле между странами Евразийского экономического союза, такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне саммита организации − он пройдет в Минске 26-27 июня.

"Доля национальных валют во взаимных расчетах превысила 92%"

– Ушаков

Помощник российского лидера обратил внимание на то, что Москва оценивает ЕАЭС как достаточно успешное объединение. Он подчеркнул, что ЕАЭС не стоит на месте и постоянно развивается.

Ушаков также уточнил, что в ходе саммита будут подписаны 10 документов. В том числе планируется подписать соглашение с ОАЭ об экономическом партнерстве. Еще один важный документ, запланированный к подписанию, – временное торговое соглашение с Монголией.