Президент Ирана пропустит саммит ЕАЭС в Минске

Иранскому президенту Масуду Пезешкиану придется пропустить саммит ЕАЭС в Минске. Об этом рассказал помощник президента РФ Ушаков.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан не прилетит на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

"Президент Ирана, по понятным соображениям, лично не примет участие, не приедет в Минск на саммит ЕАЭС, но направит видеообращение"

- Юрий Ушаков

Напомним, что саммит ЕАЭС пройдет в Минске 26-27 июня 2025 года. От очного участия в нем также отказался премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он присоединится к заседанию по видеосвязи из-за прошлогоднего конфликта с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Масуд Пезешкиан пропустит саммит ЕАЭС из-за недавних атак Израиля и США по ядерным объектам на территории Ирана. Сейчас активные боевые действия прекратились, однако ситуация в регионе все еще нестабильная.