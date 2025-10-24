Страны АСЕАН обновят соглашение о торговле с Китаем

Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии сегодня в ходе саммита АСЕАН, проходящего в столице Малайзии Куала-Лумпуре, приняли решение обновить соглашение о свободной торговле с Китаем.

Страны АСЕАН обновят соглашение о свободной торговле с Китаем, дополнив его устранением нетарифных барьеров и цифровой экономикой, заявил на полях саммита объединения, проходящего в Куала-Лумпуре, министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул.

"Сотрудничество между АСЕАН и Китаем имеет большое значение, прежде всего потому, что Китай по-прежнему является крупнейшим торговым партнером АСЕАН и остается им уже много лет. Теперь и АСЕАН стал крупнейшим торговым партнером Китая"

- Тенгку Зафрул

Министр назвал торговлю двухсторонним процессом, призвав страны союза завершить уже третье по счету обновление соглашения о свободной торговле, чтобы оно оставалось актуальным, цитирует его РИА Новости.

Новая версия соглашения не только устранит нетарифные барьеры, но и будет содержать в себе положения о цифровой экономике, устойчивом развитии, и ряд регулирующих его вопросов, стандартов и процедур.

Подробности документа на форуме представят завтра – известно, что новые изменения направлены на расширение сотрудничества компаний с обеих сторон, добавил министр.

Также Малайзия сегодня подписала соглашение о взаимных торговых тарифах с США, добившись их снижения на 6%, до 19%.