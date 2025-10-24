Российская делегация прилетела в Куала-Лумпур на саммит АСЕАН

В столицу Малайзии Куала-Лумпур прибыла российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком, она примет участие в работе саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, начинающем сегодня свою работу.

"В Куала-Лумпуре, помимо участия в саммите, у нас запланированы двусторонние встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем и премьер-министром Камбоджи Хун Манетом"

- Алексей Оверчук

Также члены российской делегации проведут переговоры с вице-премьерами Малайзии, передает РИА Новости.

Из Куала-Лумпура делегация РФ вылетит в южнокорейский город Кенджу, где с 31 октября по 1 ноября пройдет саммит стран для участия в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на который прилетит и президент США Дональд Трамп.