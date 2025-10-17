Вестник Кавказа

Штормовое предупреждение объявили из-за ветра с дождем в Сочи

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ближайшие несколько дней в Сочи ожидаются сильные дожди со шквалистым ветром. В связи с этим в городе объявили штормовое предупреждение.

В Сочи объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сказано в сообщении ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Там отметили, что в ближайшее время в городе ожидаются грозовые ливни с градом и шквалистым усилением ветра более полутора метров в секунду.

"Днем и до конца суток 19 октября, а также в течение суток 20 октября на территории города Сочи и ФТ Сириус ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений: сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистыми усилениями ветра с порывами 15-18 метров в секунду"

– пресс-служба управления

Кроме того, в МЧС предупредили о существующей опасности формирования смерчей над морем на участке Магри - село Веселое. В горных районах возможны сели.

Все службы курорта перешли на усиленный режим работы.

