Столицы Грузии и Дании соединит лоукостер из Европы

С лета следующего года у жителей Грузии появится возможность летать из Тбилиси в Копенгаген. Рейсы будет выполнять один из самых крупных авиаперевозчиков Скандинавии.

Норвежский лоукостер Norwegian Air запустит авиасообщение между Тбилиси и Копенгагеном. Об этом пишут грузинские средства массовой информации со ссылкой на Объединение аэропортов республики.

Полеты между столицами Грузии и Дании впервые в истории будут выполняться дважды в неделю.

Первый рейс Копенгаген – Тбилиси запланирован на 27 июня следующего года.

На данный момент не сообщается, в какие именно дни самолеты лоукостера будут совершать полеты по данному направлению.

Напомним, авиакомпания Norwegian осуществляется свою деятельность с 1993 года. Это второй по величине авиаперевозчик Скандинавии.