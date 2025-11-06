Авиакомпания из Германии запустит рейсы в Грузию

Condor Airlines приняли решение запустить рейс Франкфурт – Тбилиси. Первый полет по данному направлению состоится летом следующего года.
Авиакомпания Condor Airlines (Германия) начнет выполнять прямые рейсы из Франкфурта в Тбилиси. Об этом рассказали в Объединении аэропортов Грузии.
Первый рейс по данному направлению запланирован на 15 июня 2026 года.
Ожидается, что самолеты авиаперевозчика будут летать из Франкфурта в грузинскую столицу в ежедневном режиме.
Приобрести билеты на данный рейс уже можно на портале авиакомпании.
Напомним, Condor Airlines были созданы в 1955 году. Рейсы выполняются на самолетах Boeing и Airbus.