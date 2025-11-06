Вестник Кавказа

Авиакомпания из Германии запустит рейсы в Грузию

Авиакомпания из Германии запустит рейсы в Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Condor Airlines приняли решение запустить рейс Франкфурт – Тбилиси. Первый полет по данному направлению состоится летом следующего года.

Авиакомпания Condor Airlines (Германия) начнет выполнять прямые рейсы из Франкфурта в Тбилиси. Об этом рассказали в Объединении аэропортов Грузии.

Первый рейс по данному направлению запланирован на 15 июня 2026 года.

Ожидается, что самолеты авиаперевозчика будут летать из Франкфурта в грузинскую столицу в ежедневном режиме.

Приобрести билеты на данный рейс уже можно на портале авиакомпании.

Напомним, Condor Airlines были созданы в 1955 году. Рейсы выполняются на самолетах Boeing и Airbus.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
840 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.