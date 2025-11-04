Fly Cham свяжет Ереван и Алеппо прямыми рейсами

С 7 ноября Fly Cham будет выполнять рейсы между Ереваном и Алеппо. Рейсы возобновляются после годичного перерыва.

Прямые рейсы свяжут Ереван и сирийский Алеппо. С 7 ноября авиакомпания Fly Cham начнет выполнять полеты между городами, рассказали в комитете гражданской авиации.

Как отметили в комитете, полеты будут выполняться по пятницам.

Рейсы запускались и ранее, однако выполнение полетов переносилось из-за напряженной ситуацией в Сирии. Также авиасообщение прерывалось из-за ударов по аэропорту Алеппо, который был на время выведен из эксплуатации.

Сообщается, что рейсы возобновляются после перерыва длительностью один год.