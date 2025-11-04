Вестник Кавказа

Fly Cham свяжет Ереван и Алеппо прямыми рейсами

Fly Cham свяжет Ереван и Алеппо прямыми рейсами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 7 ноября Fly Cham будет выполнять рейсы между Ереваном и Алеппо. Рейсы возобновляются после годичного перерыва.

Прямые рейсы свяжут Ереван и сирийский Алеппо. С 7 ноября авиакомпания Fly Cham начнет выполнять полеты между городами, рассказали в комитете гражданской авиации. 

Как отметили в комитете, полеты будут выполняться по пятницам. 

Рейсы запускались и ранее, однако выполнение полетов переносилось из-за напряженной ситуацией в Сирии. Также авиасообщение прерывалось из-за ударов по аэропорту Алеппо, который был на время выведен из эксплуатации. 

Сообщается, что рейсы возобновляются после перерыва длительностью один год.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
695 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.