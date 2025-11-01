Ереван подтвердил: Россия везет пшеницу в Армению через Азербайджан

Армянский министр экономики прокомментировал информацию СМИ о передвижении по территории Азербайджана российского грузового поезда с зерном для Армении: это действительно так, Еревана импортирует из РФ пшеницу по азербайджанским железным дорогам.

Глава Минэкономики Республики Армения Геворг Папоян сегодня вечером подтвердил появившуюся ранее информацию о транзите через Азербайджан российского груза с пунктом назначения на армянской территории.

Папоян уточнил, что в 15 вагонах, о прибытии которых в Азербайджан сообщало азербайджанское агентство АПА, содержится пшеница для армянских потребителей. Он подчеркнул, что это первая такая поставка из России в Армению транзитом через Азербайджан.

Геворг Папоян добавил, что сейчас Армения ожидает еще один грузовой поезд с пшеницей, на сей раз из Казахстана.

Таким образом, открытый по решению президента Азербайджана Ильхама Алиева азербайджанский транзит для грузов в Армению налажен и стал постоянной частью грузооборота на Южном Кавказе.