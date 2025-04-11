Столичные отельеры тестируют заселение по биометрии

Вскоре заселиться в некоторые отели столицы можно будет заселиться без паспорта - в одном из отелей Cosmos Hotel Group уже заработал сервис заселения по биометрии "Мигом".

Сервис, позволяющий туристам заселяться в отель без паспорта по биометрическим данным, внедрен в одном из московских отелей Cosmos Hotel Group, сообщает в пятницу пресс-служба холдинга.

"Российские граждане теперь могут заселиться в гостиницу без паспорта, воспользовавшись сервисом "Мигом". Для этого им нужно заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в единой биометрической системе. Это можно сделать в отделениях уполномоченных банков по всей стране"

- пресс-служба Cosmos Hotel Group

Первым к сервису подключился отель на Павелецкой - ежегодно он обслуживает около 80 тыс гостей столицы, и теперь здесь можно заселиться в номер, просто посмотрев в специальный терминал на стойке регистрации, - сообщили в компании, передает "Интерфакс".

У нового сервиса ряд преимуществ, которые ощутят на себе не только гости, а и сотрудники – обслуживание первых заметно ускорится, а нагрузка на вторых существенно уменьшится, что особенно актуально в высокий туристический сезон, рассказали в Cosmos Moscow Paveletskaya Hotel.

При этом процедура регистрации останется на усмотрение самого гостя – по паспорту или по биометрии, и биометрия гостя останется под защитой – она не передается не только сторонним организациям, но и самой гостинице, добавили в пресс-службе сети отелей.