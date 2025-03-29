Столица Азербайджана примет саммит университетов Евразии

Предстоящей осенью в Баку пройдет Евразийский университетский саммит – его участники обсудят сильные стороны образования в регионе и его роль в устойчивом развитии, о также наметят планы сотрудничества.

В конце сентября в столице Азербайджана городе Баку состоится "Евразийский университетский саммит", сообщает министерство науки и образования страны.

Тема форума - "Транснациональные исследования: от знаний к глобальному влиянию", в его работе примут участие более 50 всемирно известных спикеров и свыше 350 участников, представляющих около 150 образовательных организаций региона, передает Trend.

Участники встречи обсудят глобальные исследования, проведенные в евразийском регионе в сфере образования, а также его сильные стороны, поговорят о роли высшего образования в достижении Целей устойчивого развития, а также наметят планы дальнейшего сотрудничества и внедрения инноваций в образовательный процесс.

Саммит, который намечен на 24-25 сентября, пройдет при поддержке министерства науки и образования, Государственного агентства по науке и высшему образованию и Международного рейтингового агентства Times Higher Education.