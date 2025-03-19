Ставропольские хлеборобы отметились новым рекордом

В Ставропольском крае завершилась уборочная страда – аграрии вновь собрали рекордный урожай зерновых, более 10 миллионов тонн хлеба.

Ставропольские земледельцы завершили уборку зерновых, поставив новый рекорд – свыше 10 млн т злаков, сообщил в своем Telegram-канале глава края Владимир Владимиров.

"Жатва на Ставрополье завершена. Результат рекордный. Собрали 10 млн 31 тыс тонн. Это лучший в истории края показатель по зерновым и зернобобовым, без кукурузы"

- Владимир Владимиров

В минувшем 2024 году урожай зерновых в крае составил 7,8 млн т – на это повлияли непростые погодные условия, а теперь он вырос на 28,6%, отметил глава Ставрополья.

Средняя урожайность составила 44,2 ц/га, превысив прошлогодние показатели на 10 ц/га. И это – без кукурузы, которая сделает краевой урожай еще более весомым, - добавил Владимиров.