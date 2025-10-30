Ставрополье ждет масштабная модернизация культурных объектов

В наступающем 2025 году в Ставропольском крае проведут серьезную модернизацию краевых объектов культуры, в том числе по нацпроекту "Семья", на что будет потрачено почти 10 миллиардов рублей.

В будущем 2026 году в ставропольском крае продолжится строительство и масштабная реконструкция культурных учреждений, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"В проекте бюджета на 2026 год заложили почти 10 млрд рублей на строительство, реконструкцию и модернизацию учреждений культуры. Планируем реализовать целый ряд проектов по президентскому нацпроекту "Семья"

- Владимир Владимиров

Так, в краевой столице продолжится возведение крупного музейного и образовательного комплекса – он станет базовым для Государственного казачьего ансамбля песни и танца "Ставрополье" и краевого симфонического оркестра. Здесь же для них построят концертный зал, также в нем разместят музей, библиотеку и детские студии.

Также будут построены культурный центр в Кисловодске, музыкальная школа в Благодарном, после ремонта откроются дома культуры в Изобильном и Татарке, реконструируют ДК Кочубеевского, Ульяновки и художественную школу в Минводах.

Также краевые власти обновят экспозиции шести государственных и муниципальных музеев в Ставрополе, Кисловодске, Невинномысске и Ипатово и двух селах и закупят новые инструменты для воспитанников десяти музыкальных школ региона, добавил Владимир Владимиров.