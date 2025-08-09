Ставрополье обзаведется новым заводом к 2028 году

Через три года в Ставропольском крае появится новое производство. Оно будет выпускать модифицированный кукурузный крахмал.

Новый завод по выпуску модифицированного кукурузного крахмала создадут в Ставропольском крае. Его открытие намечено на 2028 год, рассказал глава региона Владимир Владимиров.

"При выходе на полную мощность предприятие будет выпускать до 16 тыс. т продукции в год. Оно даст 65 новых рабочих мест и до 1 млрд руб. налогов ежегодно"

- Владимир Владимиров

Он передал, что строительство завода поможет обеспечить продовольственную безопасность РФ. По его словам, больше двух третей модифицированного крахмала на российском рынке – импорт.

Владимиров добавил, что поручил краевому Минэконразвития оказать поддержку выполнению проекта.