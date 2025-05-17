Вестник Кавказа

США ведут переговоры с ХАМАС в Дохе – СМИ

США ведут переговоры с ХАМАС в Дохе – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
CNN: Вашингтон контактирует с ХАМАС через посредника в Дохе.

США ведут непрямые переговоры с ХАМАС в Дохе. Как информирует CNN, Вашингтон представляет гражданин США палестинского происхождения Бишара Бахбах. 

"США на этой неделе вели переговоры с ХАМАС через американского посредника в Дохе... Со стороны США переговоры возглавлял Бишара Бахбах, американец палестинского происхождения"

– CNN

Согласно информации СМИ, Бахбах принимал участие в предвыборной кампании Дональда Трампа, представляя американцев арабского происхождения. 

Ранее стало известно, что делегация Израиля покинула Доху. Израильскую сторону не устроила позиция ХАМАС по заложникам.

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