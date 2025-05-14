"Колесницы Гидеона" убедили ХАМАС вернуться к диалогу с Израилем в Дохе

Первые же часы израильской военной операции "Колесницы Гидеона" на севере сектора Газа принудили ХАМАС к возвращению за стол переговоров в Катаре по поводу освобождения оставшихся в ее руках заложников. Израиль призывает мирных палестинцев вновь перебраться на юг сектора Газа, чтобы не попасть в зону операции.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац проинформировал граждан, что начавшаяся сегодня утром операция "Колесницы Гидеона" в секторе Газа уже привела к важному результату: как только боевики ХАМАС начали нести крупные потери, политическое крыло организации немедленно согласилось возобновить мирные переговоры с представителями Тель-Авива в Дохе.

"С началом операции "Колесницы Гидеона" в Газе, которую с большой силой проводит Армия обороны Израиля, делегация ХАМАС в Дохе объявила о возвращении к переговорам по соглашению об освобождении заложников"

– Исраэль Кац

Министр пояснил, что до сегодняшнего дня ХАМАС в принципе отказывался от каких-либо обсуждений судьбы оставшихся под ее контролем израильских и иностранных заложников.

Смыслом операции "Колесницы Гидеона" руководство Израиля называет обеспечение национальных целей в секторе Газа силовым путем ввиду нежелания ХАМАС идти на дальнейший диалог. В эти цели входит полное освобождение всех выживших заложников и расформирование ХАМАС как организованной боевой и политической структуры.

Операция проходит в северной части сектора Газа, в связи с чем от палестинцев вновь требуется переход в юный районы сектора, к египетской границе. По ее завершении израильские войска не будут уходить с палестинской земли, чтобы не допустить возвращения в северные районы структур ХАМАС.