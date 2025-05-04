Вестник Кавказа

В ХАМАС заявили о готовности отказаться от власти в Газе

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
ХАМАС ведет прямые переговоры с США и готов отказаться от власти в сектора Газа в обмен на прекращение военной операции Израиля.

Член политбюро ХАМАС Басем Наим заявил, что руководство движения ведет прямые переговоры с США. ХАМАС известил Вашингтон о готовности передать власть в Газе в обмен на прекращение военной операции Израиля и вывод войск ЦАХАЛ, передает Sky News. 

В ХАМАС готовы содействовать реализации проекта независимого палестинского правительства в Газе, однако Наим отметил, что до вывода израильской армии движение имеет право оказывать вооруженное сопротивление. 

"Но до того, пока мы остаемся народом под оккупацией, мы имеем полное право продолжать защищать свой народ и сопротивляться оккупации всеми средствами"

– Басем Наим 

По словам Наима, ХАМАС готов к сотрудничеству с Дональдом Трампом для достижения мира в региона. Член руководства организации отметил, что американский лидер имеет возможности "оказать давление" на Тель-Авив для запуска процесса нормализации. 

Напомним, что в середине марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа. Тель-Авив рассчитывает полностью ликвидировать структуры ХАМАС в палестинском анклаве.

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