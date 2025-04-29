Вестник Кавказа

Израиль пытался ликвидировать лидера ХАМАС в Газе – СМИ

Израиль пытался ликвидировать лидера ХАМАС в Газе – СМИ
© Фото: ЦАХАЛ
ЦАХАЛ ударил по югу Газы. Целью атаки израильской армии стал военный лидер ХАМАС Синвар.

Военные Израиля провели операцию на юге Газы с целью ликвидации лидера военного крыла ХАМАС Мухаммеда Синвара, сообщают СМИ.  

"По имеющимся оценкам, лидер ХАМАС находился в подземном помещении, подвергшемся нападению, под Европейской больницей на юге сектора Газа"

– гостелерадиокомпания Kan

Информации о последствиях удара ЦАХАЛ не поступало. 

Напомним, что ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал планы полного уничтожения ХАМАС в секторе Газа. Военные Израиля также взяли под контроль до 30% территории палестинского анклава.

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