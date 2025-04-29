Израиль пытался ликвидировать лидера ХАМАС в Газе – СМИ

ЦАХАЛ ударил по югу Газы. Целью атаки израильской армии стал военный лидер ХАМАС Синвар.
Военные Израиля провели операцию на юге Газы с целью ликвидации лидера военного крыла ХАМАС Мухаммеда Синвара, сообщают СМИ.
"По имеющимся оценкам, лидер ХАМАС находился в подземном помещении, подвергшемся нападению, под Европейской больницей на юге сектора Газа"
– гостелерадиокомпания Kan
Информации о последствиях удара ЦАХАЛ не поступало.
Напомним, что ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал планы полного уничтожения ХАМАС в секторе Газа. Военные Израиля также взяли под контроль до 30% территории палестинского анклава.