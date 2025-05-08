Израиль готовится окончательно разгромить ХАМАС

Армия обороны Израиля в скором времени приступит к завершению военной операции против ХАМАС в секторе Газа – полное уничтожение радикального движения анонсировал Биньямин Нетаньяху.

Радикалы ХАМАС будут в ближайшее время уничтожены, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По его словам, в самые сжатые сроки ЦАХАЛ в полную силу возьмется за доведение до логического конца операции в секторе Газа.

"Завершить операцию значит подавить, уничтожить ХАМАС"

– Нетаньяху

Глава государства уточнил, что израильские войска в данный момент находятся в секторе Газа. Он также не исключил, что ХАМАС выразит желание выпустить на свободу еще десять заложников. В таком случае, указал глава правительства, Израиль примет этих заложников, после чего боевые действия будут возобновлены.

Нетаньяху подчеркнул, что Тель-Авив не намерен останавливать войну. Он допустил, что в какой-то момент может быть установлено перемирие, но предупредил, что в целом Израиль намерен идти до конца.