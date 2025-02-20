Максим Шевченко о первом визите Трампа. США ссорятся с Израилем и сближаются с арабами?

13 мая стартовало ближневосточное турне Дональда Трампа. Это первая зарубежная поездка американского президента с момента вступления в должность. Она началась с посещения Саудовской Аравии, далее Трамп посетит Катар и Саудовскую Аравию. В состав делегации входят госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и глава Минфина США Скотт Бессент.

Зачем президент США прилетел в страны залива, что предложит арабам Дональд Трамп, что раздражает хозяина Белого дома в политике ЕС, почему он ведет переговоры с Ираном — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко.