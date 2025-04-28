США сняли запрет на операции, связанные с КТК

Минфин США разрешил проводить операции, связанные с КТК и казахстанским "Тенгизшевройл". Запрет был введен в январе этого года.

Разрешены операции, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК), а также с "Тенгизшевройл" (Казахстан), следует из опубликованной сегодня лицензии Минфина США.

"Все транзакции, запрещенные определением от 10 января 2025 года, принятым в соответствии с разделом 1(a)(ii) исполнительного указа 14071 ("Запрет на нефтяные услуги"), которые связаны с Каспийским трубопроводным консорциумом или проектами "Тенгизшевройл", разрешены"

– сообщние

По трубопроводу КТК нефть поступает в черноморский терминал на Кубани, где отгружается в танкеры и затем направляется на международный рынок.