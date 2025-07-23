США призвали Россию и Украину продолжить переговоры

В Госдепе США заявили, что Россия и Украина должны продолжить переговоры. Штаты приветствуют новость о последних договоренностях в Стамбуле.
Представитель американского Госдепартамента Томми Пиготт призвал Россию и Украину продолжать прямые переговоры для скорейшего урегулирования конфликта.
Он отметил, что Вашингтон продолжит поощрять переговоры Москвы и Киева, а также убеждать стороны договориться насчет прекращения боевых действий.
Пиготт добавил, что США приветствуют недавнюю встречу делегаций двух стран в Стамбуле и договоренности об обмене пленными.
При этом политик заключил, что Вашингтон по-прежнему настаивает на полном и безоговорочном прекращении огня.