Вестник Кавказа

США призвали Россию и Украину продолжить переговоры

США призвали Россию и Украину продолжить переговоры
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Госдепе США заявили, что Россия и Украина должны продолжить переговоры. Штаты приветствуют новость о последних договоренностях в Стамбуле.

Представитель американского Госдепартамента Томми Пиготт призвал Россию и Украину продолжать прямые переговоры для скорейшего урегулирования конфликта.

Он отметил, что Вашингтон продолжит поощрять переговоры Москвы и Киева, а также убеждать стороны договориться насчет прекращения боевых действий.

Пиготт добавил, что США приветствуют недавнюю встречу делегаций двух стран в Стамбуле и договоренности об обмене пленными.

При этом политик заключил, что Вашингтон по-прежнему настаивает на полном и безоговорочном прекращении огня.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
770 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.