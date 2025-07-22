Стамбул-3: есть ли подвижки в переговорах России и Украины?

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Россией и Украиной. В чем его важность, и с чем делегации могут приехать на четвертый раунд?

Больших ожиданий от переговоров России и Украины 23 июля ни у кого не было. Ведь с каждым новым раундом повышается уровень обсуждаемых вопросов. Если первые переговоры 16 мая были просто установлением контакта, 2 июня стороны представляли друг другу свои меморандумы об урегулировании конфликта, то на этот раз предстояло искать общую формулу урегулирования. Отсюда и уменьшение длительности встреч. Первая длилась почти два часа, вторая - чуть больше часа, третья - 50 минут. Учитывая, что российский и украинский меморандумы диаметрально противоположны, найти modus vivendi за один переговорный раунд едва ли возможно.

Тем не менее, минималистичные итоги Стамбула-3 подвести все же можно.

Во-первых, как бы наивно не звучало, но достижением является сам факт проведения переговоров. С последнего раунда прошло почти два месяца, и могло возникнуть ощущение, что стамбульский формат постепенно затухает, а на фоне 50-дневного ультиматума Трампа вдохновленные военной поддержкой США украинские власти будут менее расположены к дипломатии. Но нет, Киев сам инициировал встречу. Какие мотивы здесь у Владимира Зеленского - другой вопрос. Возможно, он пытался понравиться Трампу и в случае отказа Москвы планировал свалить вину за слом переговоров на Россию. Но Кремль не стал преподносить противнику такой подарок.

Во-вторых, как и в прошлый раз, России и Украине удалось договориться о масштабном обмене пленными и телами погибших. Причем обмен пленными будет распространяться и на гражданских лиц. Если Киев заботит судьба украинских детей, то Россия хочет вернуть взятых ВСУ в Курске заложников. РФ предложила обменяться 1200 военнопленными с каждой стороны и передать 3000 тел украинских военнослужащих. Москва инициировала перемирия по 24 и 48 часов, чтобы забирать тела убитых и раненых.

Третий субстантивный итог Стамбула - продолжение переговоров. Как минимум Россия, со слов главы ее делегации Владимира Мединского, к четвертому раунду готова. Киев вряд ли будет отказываться от новых переговоров, хотя руководитель украинской делегации Рустем Умеров повторил украинское предложение о необходимости свести лицом к лицу глав государств. Киев видит встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа. Мединский настаивает на обсуждении соглашения по урегулированию, а переговоры первых лиц должны "поставить точку".

Четвертый итог состоит в том, что Турция остается главным посредником в российско-украинских переговорах, и Стамбул утвердился в статусе медиатора. Открывший встречу глава МИД Турции Хакан Фидан поблагодарил лидеров России, Украины и США за усилия по организации переговоров. Турция рада, что международное сообщество высоко ценит ее миротворческие усилия. Конечная цель переговоров для Фидана - выход на прекращение огня, а для отслеживания прекращения огня у Турции, по словам министра, есть нужная инфраструктура.

Несмотря на обозначенные выше результаты, остается много препятствий на пути к реальному достижению мира. Украинская сторона делает упор на немедленное перемирие, Россия опасается оттяжки войны и повторения Минских соглашений. Киев хочет провести саммит лидеров, но Москва призывает устранить первопричины конфликта в лице расширения НАТО и несоблюдения прав русскоязычного населения на Украине.

Следующим этапом переговоров еще до проведения Стамбула-4 могут стать онлайн встречи. Мединский предложил создать три рабочие группы по военным, политическим и гуманитарным вопросам. Если Киев проявит политическую волю, стороны могут, "не выходя из дома", вести диалог и не привязываться к конкретным датам и площадкам.

Что касается самого стамбульского формата, то он постепенно становится дуалистичным. Наряду с переговорами в полном составе, Умеров и Мединский провели диалог тет-а-тет, причем он длился больше встречи делегаций, и на ней наверняка шло реальное обсуждение путей преодоления разногласий по условиям мира.