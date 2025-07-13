Мединский рассказал об итогах переговоров в Стамбуле

Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский рассказал, как прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров. Встреча продолжалась примерно 40 минут.

Позиции Москвы и Киева достаточно далеки, несмотря на это, стороны в ходе сегодняшнего, третьего раунда переговоров в Стамбуде договорились продолжать контакты, сообщил помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский.

По его словам, все гуманитарные договоренности, которые были достигнуты в ходе второго раунда, были выполнены, в том числе был завершен второй беспрецедентно большой обмен пленными.

Мединский также рассказал о том, какие предложения выдвинула в ходе переговоров Россия. Так, указал помощник президента, РФ предложила сформировать три рабочих группы, функционирование которых будет вестись онлайн. Украинская сторона, указал он, решила рассмотреть данное предложение.

Далее, отметил Мединский, Москва предложила Киеву обмен еще не менее чем по 1,2 тыс военнопленных с каждой стороны. Еще одна российская инициатива – объявление коротких, на сутки или двое, перемирий, во время которых стороны смогут забирать раненых и тела бойцов.

Помимо этого, РФ предложила Украине передать еще 3 тыс тел погибших украинских военных.

Глава делегации также анонсировал продолжение бессрочных санитарных обменов с Украиной тяжелораненым и больными на линии боевых действий.

Напомним, в Стамбуле сегодня состоялся третий раунд российско-украинских прямых переговоров. Он продолжался около 40 минут.