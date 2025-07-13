Россия и Украина завершили третий раунд переговоров

Третий раунд прямых российско-турецких переговоров завершился в Стамбуле. Встреча продолжалась на протяжении примерно 40 минут.

Делегации России и Украины завершили прямые переговоры в Стамбуле.

Представители Москвы и Киева беседовали в течение примерно 40 минут. Встреча проводилась в закрытом от прессы режиме.

В начале переговоров со вступительным словом выступил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому за меры по организации переговоров. Он назвал конечную цель переговоров – по его словам, это выход на прекращение огня.

Фидан добавил, что турецкая сторона рассчитывает на успех переговоров, и уточнил, что Турция продолжит миссию посредника в урегулировании на Украине.

Сегодняшняя встреча – уже третий раунд в нынешнем году. Предыдущие два также состоялись в Стамбуле: первый 16 мая, второй 2 июня.