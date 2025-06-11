США призвали Иран к переговорам

Американский министр обороны Пит Хегсет обратил внимание на необходимость Ирана, несмотря на военное противостояние с Израилем, продолжать мирный диалог с США по новой ядерной сделке. Также он призвал иранские власти не нападать на американские базы на Ближнем Востоке.

Руководитель оборонного ведомства США Пит Хегсет через американские СМИ обратился к иранским властям с призывом вернуться за стол переговоров по новой ядерной сделке.

Напомним, что завтра в Омане должен состояться очередной раунд непрямых ирано-американских переговоров. Тегеран пока колеблется с принятием решения о продолжении встреч: накануне глава МИД Аббас Аракчи говорил, что боестолкновения между Ираном и Израилем закрывают окно дипломатии, однако сегодня утром спикер ведомства Эсмаил Багаи отмечал, что раунд в Манаме все еще не отменен.

Хегсет подчеркнул, что такова позиция президента Дональда Трампа – он по-прежнему дает Тегерану шанс на мирную жизнь, однако для этого требуется продолжать дипломатический диалог.

"Иран знает об этом, они знают, что могут вернуться. Сейчас они принимают свои собственные решения. Мы надеемся, что они выберут вариант переговоров"

– Пит Хегсет

Вместе с тем США готовы отражать атаки на американские базы на Ближнем Востоке. Хегсет предложил Тегерану отказаться от намерений нападать на объекты США в регионе, назвав это плохой идеей.

Он отметил, что для усиления американских баз в регионе США перевозят сейчас на Ближний Восток средства РЭБ, которые должны были быть получены Киевом. Пит Хегсет пояснил, что для Вашингтона в приоритете стоит защита собственных граждан.