Вестник Кавказа

США отправили дополнительные военные силы на Ближний Восток

США отправили дополнительные военные силы на Ближний Восток
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Америка укрепляет свою военную группировку на Ближнем Востоке. О переброске дополнительных сил заявил глава Пентагона Пит Хегсет, назвав также приоритеты Вашингтона.

В прошедшие выходные дополнительные силы ВС США были переброшены в распоряжение Центрального командования США на Ближнем Востоке, заявил глава Минобороны Пит Хегсет.

"На выходных я приказал отправить дополнительные силы в зону ответственности Центрального командования Соединенных Штатов"

– Пит Хегсет

По словам главы Пентагона, главная задача Вашингтона заключается в защите сил США. Исходя из этого приоритета переброска сил на Ближний Восток ставит целью повысить готовность американских военных к обороне в регионе.

Напомним, как сообщил ранее Axios, ссылаясь на источники, США не намерены включаться в ирано-израильский конфликт, обострившийся на днях, но эта позиция изменится, если Иран совершит нападения на военных ВС США в регионе. В Вашингтоне рассчитывают, что их союзники на Ближнем Востоке передадут эту информацию Ирану, чтобы Тегеран не допустил атаку на американских военных.

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