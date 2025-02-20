США отказались от участия в саммите G20 в ЮАР

Президент США объявил, что представителей Штатов не будет на саммите "Большой двадцатки", который пройдет в ЮАР. По его словам, в республике нарушаются права белого населения.

Делегация Соединенных Штатов не будет направлена в Йоханнесбург, где 22-23 ноября будет проходить саммит G20, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Никакие американские правительственные чиновники не будут присутствовать до тех пор, пока эти нарушения прав человека продолжаются"

– Дональд Трамп

Он назвал позором проведение саммита двадцатки в стране, нарушающей права белого населения.

Ранее было известно, что сам Трамп не намерен участвовать в саммите в ЮАР, однако планировалось направить на мероприятие делегацию во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. За две недели до саммита в Вашингтоне решили полностью отказаться от участия в предстоящей встрече G20.

"Я с нетерпением жду проведения в 2026 году (саммита) G20 в Майами (штат Флорида)"

– Дональд Трамп