США не будут принимать участие в переговорах РФ и Украины 2 июня - СМИ

Вторая встреча России и Украины в Стамбуле 2 июня может состояться без участия США, пишет американский журнал The Atlantic.
По данным издания, в Вашингтоне ждут прогресса по переговорам по итогу новой встречи. В переговорах 2 июня американская делегация участвовать не будет.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее сообщила, что ей неизвестно о том, что США направляют делегацию в Стамбул. В Вашингтоне рассчитывают, что Москва и Киев приступят к прямым переговорам.
Глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге накануне не дала ответа о возможном участии американских посредников в предстоящих переговорах.
При этом спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что в Стамбуле 2 июня будут находиться представители США, Великобритании, Германии и Франции.
Отметим, что пока украинская сторона не дала согласия на встречу 2 июня.