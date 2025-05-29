США не будут принимать участие в переговорах РФ и Украины 2 июня - СМИ

Вашингтон не намерен направлять делегацию на переговоры России и Украины, которые планируется провести в Стамбуле 2 июня. При этом, как рассказал спецпосланник Трампа, представители США и Европы прибудут в Стамбул.

Вторая встреча России и Украины в Стамбуле 2 июня может состояться без участия США, пишет американский журнал The Atlantic.

По данным издания, в Вашингтоне ждут прогресса по переговорам по итогу новой встречи. В переговорах 2 июня американская делегация участвовать не будет.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее сообщила, что ей неизвестно о том, что США направляют делегацию в Стамбул. В Вашингтоне рассчитывают, что Москва и Киев приступят к прямым переговорам.

Глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге накануне не дала ответа о возможном участии американских посредников в предстоящих переговорах.

При этом спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что в Стамбуле 2 июня будут находиться представители США, Великобритании, Германии и Франции.

Отметим, что пока украинская сторона не дала согласия на встречу 2 июня.