Фидан заявил о необходимости наличия нескольких посредников по ситуации на Украине

Урегулирование ситуации на Украине возможно при посреднических усилиях нескольких сторон, считает министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает агентство "Анадолу".
Первая за три года встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле 16 мая, РФ предлагает провести второй раунд переговоров также в Стамбуле 2 июня.
"Мы сейчас выполняем многие функции, которые можно счесть посредничеством. Но его нельзя осуществлять усилиями лишь одного посредника"
– Фидан
Переговоры и усилия посредников направлены на то, чтобы сблизить позиции сторон и прийти к решению по режиму прекращения огня. Чтобы ситуация разрешилась необходимы гибкость и терпимость, как России и Украины, так и посредников, добавил глава МИД Турции.
Он также отметил роль, которую в вопросе украинского урегулирования играют Штаты во главе с президентом Дональдом Трампом.