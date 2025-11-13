США намерены обсудить сокращение ядерных арсеналов с Россией и Китаем

Президент США подтвердил настрой на обсуждение с Россией и Китаем вопроса сокращения ядерных арсеналов. Он также отметил, что Вашингтон не откажется от своих планов провести ядерные испытания.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заинтересован в проведении трехсторонней встречи с участием России и Китая, посвященной сокращению ядерных арсеналов. Об этом он сам сказал, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета.

"Я бы хотел денуклеаризации, иными словами – провести встречу трех основных (ядерных держав – прим. ред) на тему сокращения ядерного оружия. <...> Мы - это номер один, Россия – номер два, Китай – номер три. <...> Думаю, лучшим (вариантом) будет денуклеаризация"

– американский лидер

При этом он акцентировал внимание на том, что США по количеству ядерного оружия находятся на первом месте в мире.

"Россия на втором месте, Китай – на третьем далеко позади. Но через 4-5 лет они догонят нас"

– Дональд Трамп

Ядерные испытания в США

Глава Белого дома также подтвердил настрой на проведение ядерных испытаний на территории США. При этом он не стал уточнять, будут ли они натурными.

"Мы проведем ядерные испытания, поскольку другие люди проводят"

– президент США

Он добавил, что это случится довольно скоро.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что не хочет говорить о том, будет ли осуществлен во время этих испытаний взрыв ядерной боеголовки.

"Я не хочу вам это говорить. Но мы проведем ядерные испытания, как это делают другие страны. У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны, и мы должны его испытывать"

– американский лидер

Трамп напомнил, что это именно он обеспечил модернизацию ядерного оружия и производство какой-то его части.

"И я совсем не хотел это делать, но у меня не было выбора, поскольку у них (у других стран – прим. ред) оно есть"

– глава Белого дома

Напомним, в конце октября президент США поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Он отмечал, что это необходимо сделать, поскольку другие страны уже поступают таким образом.