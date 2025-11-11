Вестник Кавказа

Рубио рассказал, зачем Трампу испытания ядерного оружия

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Глава Госдепартамента США Марко Рубио назвал причину, по которой президент США Дональд Трамп поручил провести ядерные испытания.

Американский президент Дональд Трамп хочет провести испытания ядерного оружия, чтобы удостовериться в его работоспособности и безопасности, такое заявление сделал госсекретарь Марко Рубио.

Дипломат отметил, что, кроме собственно ядерного оружия, на испытаниях будут проверены также средства его доставки. Он уточнил, что прочие страны "делают то же самое".

"На уровне с другими странами, которые это делают, мы должны убедиться, что эти штуки работают и они безопасны"

– Марко Рубио

Госсекретарь также заявил о беспокойстве США в связи со стремительным развитием ядерной программы Китая, а также рекордным, по его словам, наращиванием военного потенциала КНР.

Напомним, что Дональд Трамп сообщил о данном им поручении о провести испытания ядерного оружия из-за "программ испытаний других стран" 30 октября, снова тему глава американского государства поднял 6 ноября. Решение лидер США принял после того, как Москва сообщила об испытаниях межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник".

Вскоре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что испытания упомянутой ракеты и беспилотного подводного аппарата "Посейдон" не являются ядерными.

Пятого ноября по итогам совещания с Совбезом РФ президент Владимир Путин поручил разработать предложения о целесообразности подготовки к ядерным испытаниям.

