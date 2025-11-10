Лавров прокомментировал опасения США о ядерных испытаниях

Россия готова обсуждать с США возникшие у них опасения в связи с якобы возобновлением ядерных испытаний на российской территории, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что предположения Вашингтона о скрытных испытаниях со стороны Москвы необоснованны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал гибридное интервью представителям российских СМИ, в котором заявил, что Россия готова к открытому диалогу с Соединенными Штатами по ситуации вокруг якобы возобновления ядерных испытаний на российской территории.

"Мы готовы обсуждать и те подозрения, которые возникли у американских коллег в отношении того, что мы скрытно … закопались глубоко под землей и там что-то делаем"

– Сергей Лавров

"Президент России В.В.Путин поручил не проводить ядерные испытания и даже не готовиться к их проведению. МИД России и другим нашим ведомствам, военным, спецслужбам поручено проанализировать ситуацию и прийти к общему мнению о том, насколько эта ситуация требует рассмотрения вопроса о возобновлении ядерных испытаний"

– Сергей Лавров

Руководитель дипломатического ведомства акцентировал внимание на том, что президент РФ Владимир Путин поручал не проводить ядерные испытания и даже не готовиться к их проведению.

– российский министр

Он также указал на то, что недавнее высказывание президента США Дональда Трампа о возобновившихся испытаниях ядерного оружия в России и Китае не соответствует действительности.

"Остальные испытания: и подкритические (без цепной ядерной реакции), и испытания носителей – никем никогда не запрещались. Поэтому мы пытаемся это прояснить"

– глава МИД России

Лавров также добавил, что за отслеживанием подземных взрывов следит специальная мониторинговая служба, в которой состоят обе страны.