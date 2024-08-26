Вестник Кавказа

США могут признать Палестину – СМИ

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
The Jerusalem Post: Белый дом может признать Палестину, если ХАМАС откажется от власти.

Лидер США Дональд Трамп может заявить о признании Палестины в рамках саммита в Саудовской Аравии, сообщает The Jerusalem Post.

"Президент Дональд Трамп объявит о решении по вопросу Палестинского государства и его признания США, включая создание Палестинского государства без участия ХАМАС"

– The Jerusalem Post

Согласно информации издания, условием признания со стороны Вашингтона является неучастие ХАМАС в политической жизни Палестины. 

Напомним, что поездка Трампа на Ближний Восток состоится 13-16 мая. В программу входит, помимо Саудовской Аравии, Катар и ОАЭ.

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