США активно работают над новым планом по Украине

Новый план урегулирования конфликта на Украине разрабатывается с учетом позиций России и Украины, и для его претворения в жизнь нужен подробный обмен серьезными и реалистичными идеями, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Для достижения прочного мира нужно, чтобы обе стороны согласились на трудные, но необходимые уступки. Именно поэтому мы разрабатываем и далее будем разрабатывать список потенциальных предложений по прекращению этой войны на основе информации от обеих сторон конфликта"

- Марко Рубио

Американские предложения предусматривают отказ Киева от некоторых территорий и отказ от идеи вступления в НАТО в обмен на предоставление Вашингтоном гарантий безопасности Украине и Европе. Президент США Дональд Трамп уже одобрил новый план, состоящий из 28 пунктов, пишет американский портал Axios, передает ТАСС.

Влиятельное американское издание, газета Wall Street Journal, утверждает, что новый план США по урегулированию конфликта на Украине соответствует предложениям российского президента Владимира Путина, озвученным в ходе саммита лидеров двух стран на Аляске.

Вашингтон при реализации возможного мирного соглашения полагается на заинтересованность Москвы в оживлении экономических отношений с Западом. Пока США проводят "тайные консультации" с РФ, однако пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, однако Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле. Помимо этого, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.