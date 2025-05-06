Срединный коридор набирает силу

Грузопоток по Транскаспийскому международному транспортному маршруту с каждым годом растет – планируется, что к 2030 году по транспортной артерии будет перевозиться до 10 миллионов тонн грузов.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (Срединный коридор, ТМТМ) с каждым годом становится все востребованнее – он становится одним из ключевых факторов экономического сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном, говорится в совместном докладе Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) и Института развития и дипломатии (IDD) при азербайджанском Университете ADA.

Только за последние три года рост грузоперевозок по Срединному коридору между двумя странами вырос в пять раз, с 840 тыс т в 2021 году до 4,5 млн т в 2024-м. За первые пять месяцев 2025 года по сравнению с 2024-м прирост составил 62%, передает Sputnik Азербайджан.

"Важными факторами развития коридора названы цифровизация транспортных документов, упрощение таможенных процедур, повышение совместимости систем и расширение государственно-частного партнерства"

- доклад

Основные грузы, которые транспортируются по ТМТМ – продукция аграриев, в частности, из Казахстана в Азербайджан перевозятся зерновые, а из Азербайджана в Казахстан – фрукты и овощи. К тому же Баку и Астана развивают ряд проектов в этой сфере, подразумевающих переработку готовой аграрной продукции.

К 2030 году страны-участницы Срединного коридора намерены нарастить его транспортный потенциал до 10 млн т, при этом время доставки грузов сократится с 38–53 до 19–23 дней, говорится в докладе.