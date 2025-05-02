Грузоперевозки по Срединному коридору выросли в шесть раз за пять лет

Срединный коридор становится все более востребованным международным маршрутом - грузоперевозки выросли в шесть раз за пять лет. За ближайшие два года перевозки могут возрасти с 6 млн т до 10 млн т в год.

В Минтрансе рассказали о росте грузовых перевозок в рамках Срединного коридора - Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

"В целом за последние 5 лет наблюдается рост в 6 раз перевезенных грузов по ТМТМ"

– директор департамента транспортной политики Минтранса РК Динмухамед Сембаев

В 2020 году грузопоток составлял 0,8 млн т, в 2024 году – 4,5 млн т. При этом за 2024 год объем перевозок вырос на 62%. За январь-апрель 2025 года наблюдается рост грузоперевозок на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На сегодня пропускная способность маршрута составляет 6 млн т в год.

Ожидается, что тенденция к росту объемов грузоперевозок сохранится в последующие годы. До 2027 года планируется нарастить пропускную способность Срединного коридора до 10 млн т в год, заявил Сембаев.