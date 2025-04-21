Болгария подключается к развитию Срединного коридора

Казахстан и Болгария подписали меморандум о развитии Срединного коридора. Транспортный маршрут имеет большой потенциал для роста, отметил президент Болгарии.

Казахстан и Болгария в рамках визита президента Румена Радева в Астану обсудили различные возможности для сотрудничества, а также условились развивать Срединный коридор – Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

Был подписан Меморандума о взаимопонимании по развитию Срединного коридора.

"Болгария является важным и надежным партнером Казахстана в Юго-Восточной Европе. Наше сотрудничество основано на узах крепкой дружбы и взаимопонимания. Создана прочная договорно-правовая база, крепнут связи в торгово-экономической и инвестиционной сферах"

– Касым-Жомарт Токаев

Президент Болгарии отметил, что ТМТМ обладает значительным потенциалом для укрепления связей между двумя странами в ближайшем будущем. Мультимодальный торговый маршрут между Китаем и Европой через страны Центральной Азии, Кавказа и Балкан приобретает все большее значение в контексте глобального геополитического ландшафта, заявил он.

"Международные грузоперевозки все активнее переориентируются на альтернативный Срединный коридор. В 2024 году объем грузоперевозок по этому маршруту достиг 4,5 млн тонн, что примерно на 65% больше по сравнению с предыдущим годом и в разы превышает показатель 2021 года (586 тыс тонн)"

– Румен Радев

Имеется потенциал для увеличения грузоперевозок в рамках маршрута: сухопутные маршруты между Болгарией и Турцией, морские пути через Черное море между болгарскими портами Варна и Бургас и грузинским Поти.

"Срединный коридор базируется, прежде всего, на существующей железнодорожной и портовой инфраструктуре, но для его полноценной реализации требуются дальнейшие инвестиции и развитие… В числе этих мер — модернизация и расширение портовой, железнодорожной и автомобильной инфраструктуры"

– Румен Радев

Данный маршрут представляет собой не только транспортный, но и энергетический, а также цифровой коридор, потенциал для его роста огромный. Растущая значимость ТМТМ приведет к углублению экономического сотрудничества и расширению торговых связей, выразил уверенность президент Болгарии в беседе с агентством Kazinform.