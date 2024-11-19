Черноморские порты Болгарии могут стать частью Срединного коридора

Частью Срединного коридора могут стать два черноморских болгарских порта Варна и Бургас. Об этом президент Болгарии договорился с казахстанским коллегой в Астане.

Болгарские порты на Черном море Варна и Бургас могут стать частью Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Срединный коридор). Договоренность об этом достигнута по итогам переговоров президентов Болгарии Румена Радева и Казахстана Касым-Жомарта Токаева, говорится в пресс-службе Акорды.

"Стороны договорились проработать вопрос о присоединении болгарских морских портов Бургаса и Варны к проекту Транскаспийского международного транспортного коридора, который уже стал одним из важнейших стратегических торговых маршрутов"

- пресс-служба

Президент Казахстана считает, что для реализации плана нужно эффективно использовать механизмы казахско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В связи с этим он предложил создать в рамках комиссии совместную рабочую группу по сотрудничеству в транспортно-логистической сфере.

Напомним, что переговоры президентов Казахстана и Болгарии прошли в Астане сегодня.