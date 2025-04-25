Спустя неделю в Черном море снова появились пятна мазута

Минувшим вечером спасатели снова обнаружили новые выбросы мазута на черноморском побережье Темрюкского района Кубани, к его уборке уже подключились люди и специальная техника.

Ситуация с выбросами мазута на черноморском побережье Кубани оставалась спокойной ровно неделю, но накануне у береговой линии в Темрюкском районе Краснодарского края снова были обнаружены новые выбросы мелкой фракции мазута, сообщает оперативный штаб региона.

"Сгустки нефтепродуктов размером от 3 до 10 см обнаружили во время вечернего мониторинга береговой полосы Темрюкского района 22 июля. Протяженность выбросов в районе поселка Волна составляет около 1 км, в районе поселка Артющенко - порядка 3-4 км"

- оперштаб Кубани

Уборка загрязнений была организована еще накануне вечером и возобновилась сегодня утром, в ней участвуют более 90 человек волонтеров и спасателей, а также 13 единиц специальной техники, передает "Интерфакс".

В Анапе не было выбросов мазута с 16 июля, уточнили в пресс-службе администрации края.

Напомним, ранее мы писали о том, что к уборке последствий экологической катастрофы на Черном море подключились спасатели из Кабардино-Балкарии, которые очищают прибрежную зону в Анапе и Темрюкском районе, а водолазы собирают мазут со дна Черного моря. С начала работ сотрудники министерства совершили свыше 10,6 тыс спусков под воду, обследовали более 7,5 тыс кв м и собрали более 111 тыс мешков с отходами.