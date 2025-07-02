Вестник Кавказа

Спортсменка из Азербайджана стал чемпионкой Европы по боксу

Спортсменка из Азербайджана стал чемпионкой Европы по боксу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Амина Таги стала чемпионкой Европы по боксу в весовой категории 50 кг.

Представительница женской сборной Азербайджана по боксу Амина Таги добыла медаль высшей пробы на чемпионате Европы среди юниоров, который прошел в Сербии. 

В финальном поединке Таги, выступающая в весовой категории до 50 кг,  встретилась с представительницей Армении Амест Африкян, которую победила со счетом 4:1. 

Отметим, что три азербайджанские спортсменки принесли в копилку сборной серебряные медали, еще три – бронзовые. 

Напомним, что в начале июля Васиф Багиров из Азербайджана стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе. В финале он оказался сильнее грузина Ники Зангаладзе.

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