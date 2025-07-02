Спортсменка из Азербайджана стал чемпионкой Европы по боксу

Амина Таги стала чемпионкой Европы по боксу в весовой категории 50 кг.
Представительница женской сборной Азербайджана по боксу Амина Таги добыла медаль высшей пробы на чемпионате Европы среди юниоров, который прошел в Сербии.
В финальном поединке Таги, выступающая в весовой категории до 50 кг, встретилась с представительницей Армении Амест Африкян, которую победила со счетом 4:1.
Отметим, что три азербайджанские спортсменки принесли в копилку сборной серебряные медали, еще три – бронзовые.
Напомним, что в начале июля Васиф Багиров из Азербайджана стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе. В финале он оказался сильнее грузина Ники Зангаладзе.